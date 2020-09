Συνταξιούχος κόντεψε να πεθάνει και έχασε το πόδι του επειδή πάτησε ντομάτα από σάντουιτς κι έπεσε (pic)

Μια απίστευτη ιστορία έζησε ένας παππούς ο οποίος έχασε το ένα του πόδι και παραλίγο να πεθάνει εξαιτίας μιας φέτας ντομάτας την οποία πάτησε.

Συγκεκριμένα o ηλικιωμένος έτρωγε ένα σάντουιτς το οποίο είχε μέσα ντομάτα.

Ξαφνικά η ντομάτα γλίστρησε κι έπεσε στο πάτωμα και εκείνος την πάτησε.

Αυτό είχε αρχικά ως αποτέλεσμα να σπάσει το δάχτυλό του και να πάθει θρόμβωση στο αριστερό του πόδι μετά την πτώση, με τους γιατρούς να τον προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πεθάνει αν δεν του το ακρωτηρίαζαν.

Η ζωή του έχει αλλάξει εντελώς για τον συνταξιούχο κοινωνικό λειτουργό Malcolm, 65 ετών, και τη σύζυγό Yvonne, 53, που έχουν εννέα παιδιά και 18 εγγόνια, αφού τελικά το πόδι του το έχασε.

Ο Malcolm είπε: «Ήταν ένα φρικτό ατύχημα και γελάμε γιατί είναι τόσο γελοίο, αλλά υπάρχουν και μέρες που νιώθω πραγματικά χάλια. Όλα αυτά λόγω ντομάτας που έπεσε από ένα σάντουιτς».

