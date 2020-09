Σπουδαία ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Βρέθηκαν σαρκοφάγοι θαμμένες για 2.500 χρόνια στη νεκρόπολη της Σακάρα (pics)

Τρομερή ανακάλυψη στην Αίγυπτο, μία από τις μεγαλύτερες του είδους!

Σύμφωνα με το BBC, συνολικά 27 σαρκοφάγοι θαμμένες πριν από περισσότερα από 2.500 χρόνια ήρθαν στο «φως» από αρχαιολόγους σε μια αρχαία αιγυπτιακή νεκρόπολη, τη Σακάρα, νότια του Καΐρου.

Τα φέρετρα βρέθηκαν μέσα σε ένα πηγάδι. Οι πρώτες 13 σαρκοφάγοι είχαν ανακαλυφθεί νωρίτερα μέσα στον μήνα, αλλά ακολούθησαν άλλες 14, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι!

Όλες σχεδόν είναι πολύχρωμες και καλοδιατηρημένες ξύλινες κατασκευές. Η Σακάρα, να σημειώσουμε, λειτουργούσε ως νεκρόπολη για περισσότερα από 3.000 χρόνια και αποτελεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.

«Οι αρχικές μελέτες δείχνουν πως οι συγκεκριμένες σαρκοφάγοι είναι εντελώς κλειστές και δεν έχουν ανοιχτεί από τότε που θάφτηκαν», ανακοίνωσε το υπουργείο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

