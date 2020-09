Σοκαριστικό τροχαίο: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει 11 οχήματα (vid)

Ένας πατέρας σκοτώθηκε και τρία άτομα τραυματίστηκαν αυτήν την εβδομάδα αφού ένα φορτηγό προκάλεσε σύγκρουση 11 οχημάτων κατά μήκος μιας εθνικής οδού στην Καλιφόρνια.

Η Καλιφόρνια Highway Patrol επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι ένα τρομακτικό δυστύχημα είχε συμβεί στις 5:40 μ.μ. στο Interstate 5 στο νότιο Σακραμέντο.

Wild video shows a semi truck slamming into another car, pushing it into several other vehicles Tuesday on Interstate 5 in Sacramento. A total of 9 vehicles were involved in the crash. 1 person was killed, & 3 others were hospitalized. pic.twitter.com/K3c38d7lPn

