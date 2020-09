Η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, αποκάλυψε άθελά της ένα σχόλιο που είχε κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα το 2018, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, στη Σιγκαμπούρη, την προέτρεψε να κάνει σεξ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν για «χάρη της ομάδας».

Για το συγκεκριμένο γεγονός η Σάντερς αναφέρεται στο βιβλίο της με τίτλο «Faith, Freedom and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House».

Πρόκειται για ένα χυδαίο και σεξιστικό αστείο.

Σύμφωνα με όσα γράφει, όλα ξεκίνησαν όταν Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν, μιλούσαν για το ποδόσφαιρο γυναικών. «Όταν σήκωσα το βλέμμα μου και είδα ότι ο Κιμ με κοίταζε επίμονα. Οι ματιές μας διασταυρώθηκαν και ο Κιμ φάνηκε να μου κλείνει το μάτι. Σοκαρίστηκα. Κατέβασα αμέσως το βλέμμα μου και συνέχισα να κρατάω σημειώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια περιέγραψε το γεγονός στον Τραμπ αλλά και στον σύμβουλο του, τον Τζον Κέλι.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν σου την έπεσε. Το έκανε. Στα αλήθεια στην έπεσε!», ήταν η αρχική αντίδραση του Τραμπ. «Κύριε πρόεδρε παρακαλώ σταματήστε», ανταπάντησε η Σάρα Σάντερς και αμέσως μετά ο Τραμπ της πρότεινε να κάνει σεξ με τον ηγέτη της Πιονγιανγκ.

«Λοιπόν, Σάρα, κανονίστηκε. Θα πας στη Βόρεια Κορέα και θα ξαπλώσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και θα το κάνεις για την ομάδα. Θα λείψεις στον σύζυγο και τα παιδιά σου, αλλά θα γίνεις ηρωίδα για τη χώρα σου!» και γέλασε δυνατά.

Το βιβλίο της θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ την ερχόμενη Τρίτη.