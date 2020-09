Erick Morillo: Νεκρός βρέθηκε ο DJ του «I like to move it» (pic & vid)

Νεκρός είναι ο διάσημος DJ, Erick Morillo, ο οποίος συμμετείχε σε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια της δεκαετίας του '90, το «I like to move it» ως Reel 2 Reel.

Ο 49χρονος βρέθηκε νεκρός στην Φλόριντα την Τρίτη και πλέον την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία.

«Το αστυνομικό τμήμα ερευνά τον θάνατο του Erick A. Morrillo», ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας στη Metro και συμπλήρωσε: «Λάβαμε μία κλήση σήμερα το πρωί. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί και οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμη φάση».

Θυμίζουμε οτι πριν από ένα μήνα είχε συλληφθεί για σεξουαλική παρενόχληση στο Μαϊάμι και την Παρασκευή έπρεπε να παρευρεθεί σε δικαστήριο για την υπόθεση αυτή.