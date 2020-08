Το «δολοφονικό» βλέμμα της Μελάνια στην κόρη του Τραμπ (vid)

Το βίντεο άμεσα έγινε viral είναι από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, εκεί που αποδέχθηκε το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ώστε να είναι πάλι υποψήφιος.

Τελειώνοντας την ομιλία της η Ιβάνκα Τραμπ που είναι σύμβουλος του πατέρα της, ο Αμερικανός Πρόεδρος και η σύζυγός του ανέβηκαν στην εξέδρα για να χαιρετίσουν τους συνέδρους.

Η Μελάνια και η Ιβάνκα ανταλλάσσουν ζεστά χαμόγελα. Πρόσκαιρα όμως. Γιατί όταν η Ιβάνκα γυρίζει την πλάτη και απομακρύνεται, η έκφραση στο πρόσωπο της Μελάνια σκοτεινιάζει και της ρίχνει ένα περίπου «δολοφονικό» βλέμμα.

I see that Melania and Ivanka are getting along juuuuust fine. pic.twitter.com/ktnmRBBG7Q

— TrumpsTaxes (@TrumpsTaxes) August 28, 2020