Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει μια μεγάλη ανακάλυψη στη μάχη κατά του κορονοϊού! (pics)

Μια μεγάλη ανακάλυψη σε ό,τι έχει να κάνει με τη θεραπεία για τον κορονοϊό θα ανακοινώσει στις 6 το απόγευμα της Κυριακής (23/8) από την Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ -στη 1 το ξημέρωμα της Δευτέρας για εμάς στην Ελλάδα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιλι ΜακΕνάνι, με ανάρτησή της στο Twitter, προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου, κατά την οποία ισχυρίζεται πως θα ανακοινώσει αυτή την ανακάλυψη στη μάχη κατά του «κινέζικου ιού», όπως τον χαρακτηρίζει.

News conference with President @realDonaldTrump at 6 pm tomorrow concerning a major therapeutic breakthrough on the China Virus. Secretary Azar and Dr. Hahn will be in attendance.

Παρόντες στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο υπουργός Υγείας, Άλεξ Αζάρ και ο επικεφαλής του FDA (Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ), Δρ. Στίβεν Χαν.

Νωρίτερα, πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε προσπάθειες από το εσωτερικό του FDA, προκειμένου να καθυστερήσει η κλινική δοκιμή των εμβολίων για τον κορονοϊό. Όπως λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στόχος των υπευθύνων είναι να «καθυστερήσουν την απάντηση (στον κορονοϊό) για μετά την 3η Νοεμβρίου» και τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020