GreenPees: Στο Άμστερνταμ τοποθέτησαν γλάστρες με κάνναβη για δημόσια ούρηση (pics)

Από όλες τις καινοτόμες ιδέες που έχουν εφαρμοστεί στο Άμστερνταμ, νομίζουμε πως αυτή είναι -μακράν- η καλύτερη.

Με τα μπαρ να ανοίγουν ξανά μετά από καιρό και προκειμένου να δοθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα με τη δημόσια ούρηση στην ολλανδική πρωτεύουσα, το τοπικό συμβούλιο έχει εγκαταστήσει 12 γλάστρες με κάνναβη, που στην πραγματικότητα είναι... δημόσια ουρητήρια!

Όπως αναφέρει το CNN -και φαίνεται άλλωστε- με την πρώτη ματιά τα GreenPees, όπως ονομάζονται (ιδιοφυΐα όποιος σκέφτηκε το όνομα), μοιάζουν με συνηθισμένες γλάστρες, που στην κορυφή έχουν φυτά. Ωστόσο, αν κάποιος κοιτάξει πιο προσεκτικά θα παρατηρήσει ένα άνοιγμα στην μπροστινή πλευρά. Αυτός είναι ο στόχος για την ούρηση.

Το GreenPee κατασκευάζεται από την ολλανδική εταιρεία Urban Senses και ήδη υπάρχουν, όπως προείπαμε, 12 γλάστρες-ουρητήρια στο Άμστερνταμ, σύμφωνα με τον εφευρέτη Richard de Vries.

In Pics | #Amsterdam uses innovative #GreenPees to curb public peeing and save iconic heritage https://t.co/GTGtTx7Bro

Ο De Vries, περιβαλλοντικός ψυχολόγος, συνεργάστηκε με το τοπικό συμβούλιο σε ένα πιλοτικό έργο το 2018, εγκαθιστώντας GreenPees σε τέσσερις δημοφιλείς περιοχές δημόσιας ούρησης στο κέντρο της πόλης. «Το αποτέλεσμα ήταν μια μείωση κατά 50% στην ούρηση σε δημόσιο χώρο... όπου να 'ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο De Vries. «Ήταν μια μεγάλη επιτυχία».

The city of Amsterdam is going green in an attempt to combat an age-old problem — public urination. The local council has installed eight hemp-filled, sustainable urinals in the city's "wild peeing" hotspots. https://t.co/0SxH7FlU4g

