Ένας άντρας που είχε κουραστεί να παρκάρουν οι γείτονές του έξω από το σπίτι του, στην δική του θέση, αποφάσισε να… αναλάβει δράση.

Έτσι τύλιξε το αυτοκίνητο του γείτονά του με πλαστικές σακούλες!

Συγκεκριμένα ο 49χρονος Tobe Bailey τύλιξε το μπλε Corsa του γείτονά του με σακούλες, θέλοντας να εκφράσει την αγανάκτησή του.

Ο άνδρας που είναι πατέρας επτά παιδιών είπε: «Ζω σε έναν δρόμο με 26 σπίτια και 24 θέσεις στάθμευσης. Εγώ και η συζυγός μου ξοδέψαμε περίπου 2.000 λίρες, για να φτιάξουμε ένα συγκεκριμένο σημείο με γραμμές ώστε να μην παρκάρουν εκεί. Όμως εκείνοι συνέχιζαν να το κάνουν τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα».

Μάλιστα τόνισε πως την τελευταία φορά γύρισε στο σπίτι και πάλι είχαν παρκάρει στην θέση του.

Έτσι αποφάσισε να κάνει κάτι γι’ αυτό, ενώ τόνισε πως πριν τυλίξει το αυτοκίνητο, είχε αφήσει προειδοποιητικό σημείωμα επάνω.

Well, that's one way of dealing with it.

