Εστιατόριο ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες του επειδή τους καλούσε να... ζυγιστούν στην είσοδο (pics)

Το εστιατόριο δέχτηκε τα πυρά πολλών χρηστών του διαδικτύου, αφού αποφάσισε να εφαρμόσει αυτήν τη νέα πολιτική, την Παρασκευή (14/8).

Οι πελάτες έπρεπε να σταθούν πάνω σε μια ζυγαριά και να εισάγουν τα προσωπικά δεδομένα τους σε μια εφαρμογή, που στη συνέχεια τους πρότεινε διάφορα φαγητά που θα μπορούσαν να παραγγείλουν, ανάλογα με το βάρος τους και τις θερμίδες του κάθε γεύματος, ανέφερε το κρατικό ΜΜΕ China News Service.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ πρόσφατα κάλεσε τους Κινέζους να μη σπαταλούν τα τρόφιμα, σε μια περίοδο που η πανδημία της Covid-19, αλλά και οι σοβαρές πλημμύρες έχουν οδηγήσει σε αύξηση της τιμής τους. Σε αυτό το πνεύμα, οι τοπικές υπηρεσίες εστίασης ζήτησαν από τους πελάτες τους να παραγγέλνουν ένα πιάτο λιγότερο απ’ όσα είναι τα άτομα που κάθονται στο τραπέζι, να σπάσουν, δηλαδή, την παράδοση που θέλει τις παρέες να παραγγέλνουν περισσότερο φαγητό απ' όσο θα καταναλώσουν.

Οι αφίσες στο εστιατόριο της Τσάνγκσα έγραφαν: «Να είστε φειδωλοί και ευσυνείδητοι, προτιμήστε τα άδεια πιάτα» ή ακόμη «Επιχείρηση άδειο πιάτο», από το όνομα της πανεθνικής εκστρατείας.

Η διεύθυνση του εστιατορίου ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσε την εκστρατεία κατά της σπατάλης. «Ο σκοπός μας ήταν να προωθήσουμε το τέλος της σπατάλης και το υγιεινό φαγητό. Ποτέ δεν υποχρεώσαμε τους πελάτες να ζυγιστούν», ανέφερε σε μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο σήμερα.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης έχουν κηρύξει πόλεμο στα «όργια» φαγητού, που είναι γνωστά με την κορεατική ονομασία «μουκμπάνγκ», ενώ οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υποσχέθηκαν να κλείσουν τους λογαριασμούς που προωθούν την πολυφαγία και τη σπατάλη τροφίμων.

