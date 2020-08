Τύπος αγόρασε Porsche αντί 110.000 ευρώ με πλαστή επιταγή που τύπωσε σπίτι του (pics)

Ο Κέισι Γουίλιαμ Κέλεϊ, 42 ετών, συνελήφθη για την απίστευτη κλοπή του πολυτελούς αυτοκινήτου και φυσικά, επειδή χρησιμοποίησε ψεύτικο τραπεζογραμμάτιο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο τύπος είχε αγοράσει μια Porsche 911 Turbo από έναν αντιπρόσωπο της Porsche στο Destin της Φλόριντα, χρησιμοποιώντας μια πλαστή επιταγή αξίας 110.000 ευρώ, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Η Porsche αναφέρθηκε ως κλεμμένη στο Γραφείο του Σερίφη της επαρχίας Okaloosa.

Την επόμενη μέρα, ο Κέλεϊ, απτόητος, παρουσίασε μια επιταγή ύψους 61.521 δολαρίων σε ένα κοσμηματοπωλείο στο Miramar Beach, προσπαθώντας να αγοράσει τρία ρολόγια Rolex. Ωστόσο, ο κοσμηματοπώλης κράτησε τα ρολόγια μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι η επιταγή εξαργυρώνεται. Όπως αποδείχθηκε, η επιταγή ήταν πλαστή.

Ο Κέλεϊ συνελήφθη την Τετάρτη το απόγευμα (29 Ιουλίου), λέγοντας στους ανακριτές ότι είχε εκτυπώσει τις επιταγές από τον υπολογιστή του σπιτιού του και δεν τις είχε λάβει από την τράπεζά του. Μετά από όλα αυτά, μεταφέρθηκε και πλέον κρατείται στη φυλακή του Walton County...

Το φοβερό είναι ότι ο 42χρονος αγόρασε την Porsche και κατόπιν ανέβασε μια σχετική φωτογραφία στα social media!

Αδέξιος τουλάχιστον...

Florida man buys brand new Porsche with fake cheque printed at home.https://t.co/lK89hFUI0e pic.twitter.com/ybmLbZJH5o

— The Intensified Report (@TheIntensifiedR) August 4, 2020