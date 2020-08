«Δεν έχω δει τίποτα πιο όμορφο»: Τουρίστας φωτογράφισε εξαιρετικά σπάνια μαύρη λεοπάρδαλη (pics)

Ένας φοιτητής μηχανικής στην Ινδία έβγαλε μερικές εκπληκτικές φωτογραφίες, μιας εξαιρετικά σπάνιας μαύρης λεοπάρδαλης, στο πρώτο του σαφάρι!

Ο Abhishek Pangis, από την πόλη Pune στην πολιτεία της Δυτικής Μαχαράστρα, βρισκόταν σε διήμερο ταξίδι για σαφάρι με τους γονείς του στο Εθνικό Πάρκο Tadoba της χώρας.

Η πρώτη μέρα ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, αλλά τη δεύτερη μέρα, ο Abhishek, έζησε κάτι το ανεπανάληπτο, αφού ήρθε σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο με τη μαγευτική μαύρη λεοπάρδαλη, στην οποία έμεινε πολύ κοντά για 40 ολόκληρα λεπτά, βγάζοντας μοναδικές φωτογραφίες!

Photo captured by Abhishek Pangis, from Pune in India. Abhishek spent 40 minutes watching a rare black leopard drinking from a pond and stalking its prey at an Indian reserve. Wow! pic.twitter.com/cAe8J93Al9

