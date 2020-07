Εντυπωσιακές εικόνες από την προσάραξη φορτηγού πλοίου 300 μέτρων σε ύφαλο στον Ινδικό Ωκεανό (pic & vid)

Με απότομο και... άγριο τρόπο διακόπηκε το ταξίδι ενός μεγάλου φορτηγού πλοίου, 300 μέτρων, στον Ινδικό Ωκεανό, όταν προσάραξε σε ύφαλο στον Μαυρίκιο!

Το MV Wakashio, με σημαία από τον Παναμά, ταξίδευε από την Κίνα με προορισμό τη Βραζιλία.

Το βράδυ του Σαββάτου (25/7), ωστόσο, το τάνκερ, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, προσάραξε σε ύφαλο στη νοτιοανατολική ακτή του Μαυρίκιου.

The Wakashio Bulk Carrier vessel has hit the coral reefs at Blue Bay in Mauritius. pic.twitter.com/LF4daZtY4T

