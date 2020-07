Άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στην Oxford Street, με μια μάσκα στα γεννητικά του όργανα (pics)

Ένας άνδρας έκανε αμέριμνος τη βόλτα του στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου, φορώντας μόνο μια μάσκα, αφήνοντας έκπληκτους και σοκαρισμένους τους περαστικούς.

Καθώς ο άνδρας αυτός περπατούσε ανέμελος στην Όξφορντ Στριτ, ολόγυμνος εξαιρουμένης της γαλάζιας μάσκας που έκρυβε τα γεννητικά του όργανα, κάποιοι τραβούσαν φωτογραφίες με τα κινητά τηλέφωνά τους ενώ άλλοι απλώς τον κοίταζαν με περιέργεια.

Bare-faced cheek! Naked man struts along busy Oxford Street wearing nothing but a G-string made out of a FACE MASK https://t.co/Yn9NHpELxh

