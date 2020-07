Το YouPorn προσφέρει 100.000 δολάρια σε επαρχία του Καναδά για να φτιάξει glory holes (pics)

Για όσους δεν γνωρίζουν τι εστί glory hole -ή στα ελληνικά «τρύπα της δόξας»- μπορεί να είναι δύο πράγματα, όμως και στις δυο περιπτώσεις πρόκειται για μια τρύπα στον τοίχο, που, ουσιαστικά, βοηθά τους δύο εμπλεκόμενους να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, ενώ επιδίδονται σε σεξουαλικές πράξεις. Στη μία περίπτωση, λοιπόν, η τρύπα «εξυπηρετεί» το στοματικό σεξ (και όχι μόνο) ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ στην άλλη περίπτωση η τρύπα λειτουργεί ως εργαλείο «οφθαλμόλουτρου». Κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ η πρώτη περίπτωση.

Σήμερα, λοιπόν και καθώς ο κορονοϊός «καλπάζει» παγκοσμίως, οι περίφημες glory holes είναι μάλλον πιο απαραίτητες από ποτέ.

Δεν είναι τυχαίο ότι το British Columbia Centre for Disease Control του Βανκούβερ (κυβερνητικός οργανισμός για την υγεία) τις πρότεινε -μεταξύ άλλων- ως έναν καλό τρόπο για τους ανθρώπους, ώστε να διασκεδάσουν σεξουαλικά, παραμένοντας, παράλληλα, ωστόσο, ασφαλείς από τον ιό!

Κάπως έτσι, το YouPorn έφτασε να δίνει τώρα 100.000 δολάρια στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας (η πιο δυτική επαρχία του Καναδά) για να εγκαταστήσει glory holes, προκειμένου οι άνθρωποι να έχουν «μια ασφαλή σεξουαλική επιλογή στην εποχή του κορονοϊού»!

Ο αντιπρόεδρος, μάλιστα, του γνωστού σάιτ πορνογραφικού υλικού, Charlie Hughes, έστειλε ήδη επιστολή στον υπουργό Υγείας της Βρετανικής Κολομβίας, Adrian Dix, γράφοντάς του: «Στο YouPorn εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σημασία της διακριτικής σεξουαλικής εξερεύνησης και της απελευθέρωσης στην καθημερινή μας ζωή, ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επικροτούμε τον οδηγό του BCCDC και τη σύστασή του σχετικά με τη χρήση glory holes κατά τη σεξουαλική επαφή για τον περιορισμό της επαφής πρόσωπο με πρόσωπο κατά τη διάρκεια του σεξ, στο όνομα της ασφάλειας. Για να παρέχουμε στους ανθρώπους μια ασφαλή επιλογή για συμμετοχή σε σεξουαλική δραστηριότητα, θα θέλαμε να προσφέρουμε στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας επιχορήγηση 100 χιλιάδων δολαρίων για τη στήριξη της δημιουργίας glory holes σε ολόκληρη την επαρχία».

Μένει να δούμε αν θα γίνει αποδεκτή η προσφορά...

Now this is how you do timely, rapid response PR:

"Today at YouPorn, we sent a letter to Honorable Adrian Dix, Minister of Health of British Columbia, for a $100K grant to support the building of glory holes across the province, further promoting 'socially distant' safe sex." pic.twitter.com/YrpbFhVKCy

— Bethany Lindsay (@bethanylindsay) July 22, 2020