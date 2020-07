Απίστευτο: Αστυνομικός γονατίζει στον λαιμό μαύρου υπόπτου! (vid)

Σοκάρει βίντεο από το Λονδίνο, που δείχνει έναν αστυνομικό να γονατίζει πάνω στο κεφάλι και τον λαιμό ενός μαύρου υπόπτου!

Το σκηνικό, φυσικά, φέρνει στο μυαλό τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, και χθες, Σάββατο 17 Ιουλίου, όταν και το βίντεο είδε το «φως» της δημοσιότητας, η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας έθεσε σε διαθεσιμότητα τον εν λόγω αστυνομικό.

Ο ύποπτος συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ για εμπλοκή σε καυγά και κατοχή επιθετικού όπλου και παραμένει υπό κράτηση, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Στο σημείο, δε, βρίσκεται ακόμη ένας αστυνομικός, ασιατικής καταγωγής, που παρακολουθεί αμέτοχος τον λευκό συνάδελφό του. Ο τελευταίος, τελικά, σηκώθηκε, αφού ο ύποπτος άρχισε να φωνάζει «φύγε από τον λαιμό μου», ενώ λίγο μετά ο ύποπτος διακρίνεται καθιστός, να μιλάει με τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

VIDEO: Metropolitan Police officer has been suspended after this 'get off my neck' arrest pic.twitter.com/L5vFRxyx30

— Ministry of Truth (@BanTheBBC) July 17, 2020