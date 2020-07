Συγκλονιστικές οι πιο κοντινές φωτογραφίες του Ήλιου που βλέπουμε ποτέ (pics & vid)

Δέος.

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τις πιο κοντινές φωτογραφίες του Ήλιου που κατάφερε ποτέ να τραβήξει ο άνθρωπος και το αποτέλεσμα είναι απλά μαγικό.

Το Solar Orbiter, το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος, μας δίνει την ευκαιρία να δούμε το αστέρι μας όπως δεν το έχουμε ξαναδεί.

Θυμίζουμε, το Solar Orbiter εκτοξεύτηκε φέτος στις 10 Φεβρουαρίου και πραγματοποίησε ήδη την πρώτη κοντινή προσέγγισή του στον Ήλιο στα μέσα Ιουνίου. Η αποστολή γίνεται από τη NASA σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

Solar Orbiter probe takes closest ever pictures of the Sun - just 77 million km (48 million miles) from its surface https://t.co/BX8H703UJr pic.twitter.com/BT91PYdRBK

— BBC News (UK) (@BBCNews) July 16, 2020