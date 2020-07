Σπίτι μέσα σε σπίτι: Βρήκε «τρομακτικό» κρυμμένο διαμέρισμα μέσα στην σοφίτα του (pic)

Ένας άντρας έμεινε έκπληκτος αφού ανακάλυψε ένα ολόκληρο σπίτι κρυμμένο στη σοφίτα του. Ο άγνωστος ιδιοκτήτης του ακινήτου μοιράστηκε φωτογραφίες της κρυμμένης κατοικίας στο Reddit τη Δευτέρα, λίγο μετά την παράξενη ανακάλυψη.

Ο άντρας που αναφέρεται ως Griff δεν αποκάλυψε την τοποθεσία του σπιτιού του, αλλά είπε ότι δεν είχε ιδέα για το τι κρυβόταν στη σοφίτα του έως ότου μπήκε μέσα σε μια τρύπα.

Οι τρομακτικές φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο των κοινωνικών μέσων δείχνουν το σπίτι που στεγάζεται στην οροφή, με μπάνιο, ταπετσαρία λουλουδιών και πλήρως λειτουργικά παράθυρα.

