«Θα την απαγάγω και θα την στείλω μακριά»: Γείτονας έβαλε στο κολάρο γάτας απειλητικό σημείωμα (pic)

Μια γάτα επέστρεψε στο σπίτι με ένα σημείωμα στο κολάρο της από έναν θυμωμένο γείτονα που απείλησε να την απαγάγει και να την «πάρει μακριά».

Οι ιδιοκτήτες του Gandalf, μιας γάτας σοκαρίστηκαν όταν είδαν την απειλητική επιστολή στο κατοικίδιο ζώο τους όταν επέστρεψε στο σπίτι τους στο Μπρίτζεντ της Ουαλίας.

Ο Chris, 27 ετών, και η φίλη του δήλωσαν ότι ανησυχούν τώρα να αφήσουν την γάτα έξω από το σπίτι μετά τα «ακραία» μηνύματα.

