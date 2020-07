Ρωσία: Πυροσβεστικές δυνάμεις σπέρνουν νέφη για να σβήσουν τις πυρκαγιές στη Σιβηρία (pic & vid)

Η υπηρεσία δασοπροστασίας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν αυτήν τη στιγμή μάχη για την κατάσβεση 158 πυρκαγιών σε μια έκταση 4.626.100 στρεμμάτων. Μόλις πριν τρεις μέρες οι πυρκαγιές εκτείνονταν σε μια έκταση τρεις φορές μεγαλύτερη!

Οι πυροσβέστες με αεροσκάφη ρίχνουν χημικά στα σύννεφα πάνω από τις πυρκαγιές στο βόρειο τμήμα, σε απομακρυσμένες περιοχές των περιφερειών Κρασνογιάρσκ και Ιρκούτσκ της Σιβηρίας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο ξηρός αέρας έχουν συμβάλλει στην έκταση των πυρκαγιών κατά μήκος της περιοχής της βόρειας Ρωσίας στην οποία εκτείνονται τα δάση και η τούνδρα.

Η Greenpeace ανακοίνωσε ότι οι βροχές συνέβαλαν στο να περιορισθούν οι πυρκαγιές στο βόρειο τμήμα της Σιβηρίας. Στο μεταξύ, όμως, ξέσπασαν άλλες κοντά στις πόλεις Ιρκούτσκ και Κρασνογιάρσκ. Παράλληλα ανέφερε ότι 4,62 εκατομμύρια εκτάρια έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν από τις αρχές του χρόνου.

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει επιβληθεί στις περιοχές του Κρασνογιάρσκ και Ιρκούτσκ και σε ορισμένες άλλες περιοχές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφει η μετεωρολογική υπηρεσία στη Σιβηρία φτάνουν κατά μέσο όρο του 38 βαθμούς Κελσίου και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες αυτές συμβάλλουν στην επέκταση των πυρκαγιών.

