Αγόρασε για πρώτη φορά στην ζωή της λαχείο και κέρδισε 50 εκατομμύρια!

«Αν έχεις τύχη διάβαινε», λέει ο σοφός λαός και μάλλον όχι άδικα.

Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αγοράζουν ένα λαχείο κάθε εβδομάδα, παίζουν συνεχώς τυχερά παιχνίδια και ελπίζουν πως μια μέρα θα γίνουν πλούσιοι αλλά μάταια.

Άλλοι παίζουν πολλά δελτία τις ημέρες που έχει τζακ ποτ, αλλά επίσης δεν κερδίζουν κάτι.

Υπάρχει όμως και η... τύχη του πρωτάρη, όπως συνέβη με μια γυναίκα στο Σίδνεϊ η οποία αγόρασε για πρώτη φορά στην ζωή της τυχερό δελτίο και έγινε πλούσια!

Συγκεκριμένα σε μια ημερήσια εκδρομή στη Νέα Νότια Ουαλία σταμάτησε να αγοράσει ένα λαχείο και σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε στην συνέχεια ότι είναι νικήτρια.

«Δεν θα το πιστέψετε αλλά είναι το πρώτο που αγοράζω στην ζωή μου», είπε στο πρακτορείο από όπου το είχε αγοράσει.

«Ποτέ δεν έπαιξα Oz Lotto. Ήμουν κοντά στο πρακτορείο και σκέφτηκα ότι θα ήταν λίγο διασκεδαστικό να μπω, έτσι το έκανα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σοκαρισμένη», δήλωσε.

