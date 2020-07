«Όζον, ζεστό μέταλλο και τηγανητή μπριζόλα»: Η NASA κυκλοφόρησε άρωμα με... μυρωδιά διαστήματος

Η NASA φέρνει τη μυρωδιά του διαστήματος στη Γη με ένα νέο άρωμα, το Eau de Space.

Το άρωμα δημιουργήθηκε από τον χημικό Στιβ Πιρς (Steve Pearce), ο οποίος έχει συνάψει συμφωνία με τη NASA από το 2008 για να αναδημιουργήσει τη μυρωδιά του διαστήματος.

Με τις γνώσεις του για τη χημεία της γεύσης και των αρωμάτων, ο Πιρς χρησιμοποίησε τις περιγραφές των αστροναυτών για τη μυρωδιά του Eau de Space ώστε να βρει συνδυασμούς που να ταιριάζουν με αυτό που περιγράφεται ως «όζον, ζεστό μέταλλο και τηγανητή μπριζόλα» αναφέρει το CNN.

«Είναι μια πικρή μυρωδιά σε συνδυασμό με οσμή καπνού και καμένου, σαν μυρωδιά από ένα πυροβόλο όπλο, αμέσως μετά τον πυροβολισμό», είπε η αστροναύτης Πέγκι Γουίτσον στο CNN.

What does space smell like? Eau de Space is a mixture of seared steak, raspberries and rum https://t.co/eaT9raY2zH

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 3, 2020