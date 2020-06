«Ένα όμορφο τέλος σε ένα τρελό ταξίδι»: Ο διαβόητος Τσαρλς Μπρόνσον πιστεύει ότι θα βγει από τη φυλακή! (pics & vids)

Ο ζωντανός θρύλος των βρετανικών φυλακών, ο πιο αψυχολόγητος και απρόβλεπτος τρόφιμος όλων των εποχών και ένας από τους πιο διαβόητους κακοποιούς παγκοσμίως, ο Τσαρλς Μπρόνσον, σήμερα Σαλβαδόρ προς τιμήν του ζωγράφου Νταλί, πιστεύει ότι το αργότερο σε τρία χρόνια, όταν θα είναι 70 χρονών, θα έχει αποφυλακιστεί, μετά από 45 χρόνια -με ένα μικρό διάλειμμα κάποιων λίγων ημερών- πίσω από τα κάγκελα!

Σε γράμμα του από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας HMP Woodhill, βορειοδυτικά του Λονδίνου, που δημοσιεύεται στη βρετανική ιστοσελίδα metro.co.uk, γράφει, μάλιστα, ότι όταν αποφυλακιστεί σκοπεύει να φτάσει στην κορυφή του κόσμου της τέχνης και να ζήσει μια ωραία, απλή, χαρούμενη και ειλικρινή ζωή μέχρι τον θάνατό του.

Εδώ και περίπου μισό αιώνα, οι δεσμοφύλακες της Αγγλίας περνούν δύσκολες στιγμές, προσπαθώντας να δαμάσουν τον ατίθασο Μπρόνσον, καθώς η απίστευτη φυσική δύναμή του, η κλίση του στη βία και η δημοτικότητά του που τον έχουν μετατρέψει στον πιο προβεβλημένο κρατούμενο της χώρας.

Όλα ξεκίνησαν το 1974, όταν ο Τσαρλς Μπρόνσον (τότε Μάικλ Πίτερσον) συνελήφθη για ληστεία, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει με κλοπιμαία αξίας... 26 λιρών!

