Πακιστάν: Ένοπλοι χτύπησαν το Χρηματιστήριο με χειροβομβίδες και άνοιξαν πυρ κατά πάντων! (vids)

Ένοπλοι επιτέθηκαν σήμερα (29/6) στο κτίριο όπου στεγάζεται το Χρηματιστήριο του Καράτσι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι τέσσερις δράστες της επίθεσης σκοτώθηκαν.

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν στο κτίριο με χειροβομβίδες και όπλα, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης. Στο κτίριο, το οποίο συνιστά ζώνη υψίστης ασφαλείας, στεγάζονται επίσης τα κεντρικά γραφεία πολλών ιδιωτικών τραπεζών.

«Τέσσερις δράστες σκοτώθηκαν, είχαν έρθει με ένα ασημί αυτοκίνητο Corolla», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Καράτσι, Γουλάμ Νάμπι Μέμον.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχαν και άλλοι επιτιθέμενοι, οι οποίοι διαφεύγουν. Σύμφωνα με τον διευθυντή του χρηματιστηρίου, Αμπίντ Αλί Χαμπίμπ, οι ένοπλοι μπήκαν στον χώρο από το πάρκινγκ και «άνοιξαν πυρ κατά πάντων».

Όσοι βρίσκονταν μέσα στο κτήριο, το εκκένωσαν χρησιμοποιώντας την πίσω πόρτα. Την ώρα της επίθεσης περίπου 1.000 άτομα, επενδυτές και προσωπικό, βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Το Al Jazeera μεταδίδει ότι οι ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον επτά ανθρώπους.

Video from inside the Pakistan Stock Exchange building#Karachi #StockExchange attacked with hand grenades and firing. Director PSX says the attackers were able to reach inside the trading hall. 3 attackers and reportedly killed while one is still inside. Two people have died. pic.twitter.com/h32rVCwdlW

— Raza Akram (@RazaAkram222) June 29, 2020