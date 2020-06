Πεντάχρονος με προσθετικά πόδια περπάτησε 10 χιλιόμετρα και συγκέντρωσε 1.000.000 ευρώ για νοσοκομείο (vid)

Ένα αγόρι πέντε ετών, ο Tony Hudgell συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες (1.105.000 ευρώ) για το νοσοκομείο του Λονδίνου που του έσωσε τη ζωή.

Αυτό το κατάφερε περπατώντας 10 χιλιόμετρα με τα νέα του προσθετικά πόδια, αφού εμπνεύστηκε από τη δισκογραφική πρόκληση του καπετάνιου Tom.

Ο Τόνι υπέστη σχεδόν μοιραία κακοποίηση από τους βιολογικούς του γονείς όταν ήταν μωρό που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό των ποδιών του.

Η θετή μητέρα του, Paula Hudgell, είπε ότι αγόρασε προσθετικά πόδια για το παιδί τον Φεβρουάριο και πλέον μπορεί να περπατάει.

Η πρόκληση ήταν «πολύ διασκεδαστική», είπε ο μικρός Τόνι, και παρόλο που είναι δύσκολο ακόμα για εκείνον να περπατάει ακόμα άνετα, τόνισε πως πλέον η καθημερινότητά του είχε γίνει ευκολότερη.

Είπε ότι αισθάνθηκε «πολύ καλά» που πέτυχε τον στόχο του να περπατήσει 10 χιλιόμετρα (6,2 μίλια) τον Ιούνιο.

Η θετή του μητέρα είπε ότι ο Τόνι αγωνιζόταν για τη ζωή του όταν τον γνώρισε για πρώτη φορά στο Evelina London Children's Hospital όταν ήταν τεσσάρων μηνών.

«Είχε σπάσει όλα τα άκρα του, είχε τραύματα στο πρόσωπο, ανεπάρκεια σε πολλά ζωτικά του όργανα και ποτέ δεν περίμεναν να επιβιώσει» είπε και συνέχισε «όταν τον πήραμε στο σπίτι ήταν ένα μικρό και πολύ αδύνατο αγοράκι».

Five-year-old Tony Hudgell has raised more than $1.2 million for the hospital that saved his life by walking over six miles on his new prosthetic legs after being inspired by @captaintommoore's record-breaking endeavors https://t.co/47ddRbRF2Y pic.twitter.com/xteJsYdgCt

— Reuters (@Reuters) June 26, 2020