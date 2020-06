Αγόρασε Lamborghini και μόλις 20 λεπτά μετά τον τράκαρε φορτηγό (pics)

Μια ολοκαίνουρια Lamborghini σχεδόν καταστράφηκε 20 μόλις λεπτά μετά την αγορά της.

Ο οδηγός σταμάτησε το πολυτελές αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Μ1 κοντά στο Wakefield, West Yorkshire, λόγω μηχανικής βλάβης.

Καθώς ήταν σταματημένο στην τρίτη λωρίδα, χτυπήθηκε από πίσω από ένα φορτηγό.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Yorkshire Evening Post την σύγκρουση και ανέφερε πως ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε στο κεφάλι και πιστεύεται πως δεν είναι σοβαρός τραυματισμός.

Ο Richard Whiteley, από την Αστυνομία του Γιορκσάιρ, ανήρτησε στο Twitter φωτογραφίες του κατεστραμμένου σπορ αυτοκινήτου με τη λεζάντα: "Είναι μόνο ένα αυτοκίνητο! Αλλά πρόκειται για μια ολοκαίνουρια Lamborghini που είχε αγοραστεί μόλις 20 λεπτά πριν και σταμάτησε λόγω μηχανικής βλάβης στη λωρίδα 3».

