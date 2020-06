Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος σε κωμόπολη που κατέχει το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας στον πλανήτη (pics)

Πρωτοφανείς θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Αρκτική, αφού πιστεύεται ότι το Σάββατο (20/6) σε πόλη της Σιβηρίας καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία όλων των εποχών.

Συγκεκριμένα ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε στους 38 βαθμούς Κελσίου!

Πρόκειται για την κωμόπολη Βερχογιάνσκ, όπου το θερμόμετρο έδειξε 18 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σ’ αυτή την περιοχή, τον χειμώνα, ο υδράργυρος δείχνει συχνά κάτω από τους -50 βαθμούς και μάλιστα κατέχει και το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας στον πλανήτη με -67,8 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, τέτοιες θερμοκρασίες δεν επρόκειτο να καταγραφούν μέχρι το 2100 στην Αρκτική, πράγμα που σημαίνει ότι η άνοδος ήρθε οκτώ δεκαετίες νωρίτερα.

Μάλιστα, σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό των κύκλων της ξηρασίας και των κυμάτων καύσωνα, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό των πυρκαγιών «ζόμπι».

Verhojansk, a Russian town in East Siberia known for its exceptionally cold winters, just broke its all-time heat record with a whopping 38.0°C (100.4°F)! Records kept since 1885.#ArcticHeatwave pic.twitter.com/P6tbJ4DbKd

— Mika Rantanen (@mikarantane) June 20, 2020