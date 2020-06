Βρετανία: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Ρέντινγκ (vids)

Αρκετοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στη νότια βρετανική πόλη Ρέντινγκ χθες, Σάββατο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, με την εφημερίδα Telegraph να κάνει λόγο για τρεις νεκρούς.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε αργά χθες ότι έκανε επέμβαση στο σημείο, κάνοντας λόγο για ένα «σοβαρό περιστατικό» το οποίο προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων.

«Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφερε η τοπική αστυνομία στο Twitter, προσθέτοντας ότι ένας άνδρας συνελήφθη επί τόπου και κρατείται»

Εκτός από τους θανάτους που ανέφερε η Telegraph, δύο ακόμη άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλέστηκε μια πηγή. Ανέφερε ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως μια τυχαία επίθεση.

Αξιωματούχοι από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Μπερκσάιρ ανέφεραν πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον τραυματισμό τους.

Το Sky News μετέδωσε ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι συνέβησαν στο χώρο όπου γινόταν η διαδήλωση υπέρ του κινήματος Black Lives Matter στην πόλη νωρίτερα την χθεσινή ημέρα.

Σύμφωνα με το BBC, οι διοργανωτές αυτής της διαδήλωσης Black Lives Matter που έγινε στο Φόρμπερι Γκάρντενς δήλωσαν νωρίτερα πως οι επιθέσεις αυτές δεν συνδέονται με τη συγκέντρωση.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνουν διασώστες να σπεύδουν στο σημείο να βοηθήσουν τουλάχιστον τρία άτομα που αιμορραγούσαν στο έδαφος σε ένα πάρκο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το βίντεο ανεξάρτητα.

