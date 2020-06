Πωλήθηκε σε δημοπρασία επιστολή των Βαν Γκογκ και Γκογκέν που περιγράφουν την εμπειρία τους σε οίκους ανοχής (pic)

Μία επιστολή που έγραψαν από κοινού οι διάσημοι μεταϊμπρεσιονιστές ζωγράφοι Βίνσεντ Βαν Γκογκ και Πολ Γκογκέν, στην οποία περιέγραφαν τις επισκέψεις τους σε οίκους ανοχής και συζητούσαν για το μέλλον της τέχνης, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 210,600 ευρω.

Την επιστολή απέκτησε από την παρισινή δημοπρασία το Ίδρυμα Βίνσεντ Βαν Γκογκ και θα εκτεθεί στο ομώνυμο μουσείο στο Άμστερνταμ.

Οι δυο καλλιτέχνες απέστειλαν την επιστολή στον Γάλλο συνάδελφό τους Εμίλ Μπερνάρ στα τέλη του 1888, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στη γαλλική πόλη Αρλ, όπου το ολλανδικό ίδρυμα διατηρεί άλλο ένα μουσείο.

Η επιστολή, που γράφηκε μία εβδομάδα αφότου ο Γάλλος Γκογκέν έφθασε στην κατοικία του Ολλανδού Βαν Γκονγκ στην Αρλ, ενημερώνει τον Μπερνάρ για τις συζητήσεις που είχαν για την τέχνη και την προσωπική τους δουλειά.

«Ιδού τώρα κάτι που θα σε ενδιαφέρει - κάναμε κάποιες περιηγήσεις στα μπορντέλα και μάλλον είναι πιθανόν ότι τελικά θα πηγαίνουμε εκεί συχνά για να δουλεύουμε», τονίζουν στην επιστολή τους.

«Αυτή τη στιγμή, ο Γκογκέν εργάζεται πάνω σε έναν καμβά από το ίδιο βραδινό καφέ που κι εγώ έχω ζωγραφίσει, αλλά με φιγούρες που τις είδε στα μπορντέλα. Τα πάντα υπόσχονται πως θα βγει ένα πανέμορφο πράγμα», επισημαίνεται στο κείμενο.

Το Ίδρυμα Βίνσεντ Βαν Γκογκ υποστηρίζει πως η επιστολή αυτή αποτελεί το πιο σημαντικό έγγραφο του ζωγράφου που διαθέτει οποιοδήποτε άλλο μουσείο, καθώς έχει γραφεί «με τέσσερα χέρια» μαζί με τον Γκογκέν.

«Ο καλλιτεχνικός τους διάλογος ήταν ασταμάτητος εκείνες τις ημέρες και συνεχιζόταν και μέσα στους οίκους ανοχής και σε αυτήν την ίδια την επιστολή», προσθέτει το Ίδρυμα, τονίζοντας πως το περιεχόμενό της «δίνει μία οραματική εικόνα για την καλλιτεχνική τους συνεργασία και για το μέλλον της τέχνης».

Στην επιστολή, ο Βαν Γκογκ περιγράφει τον Γκογκέν ως «ένα άσπιλο δημιούργημα με τα ένστικτα ενός άγριου θηρίου. Με τον Γκογκέν, το αίμα και το σεξ έχουν το προβάδισμα έναντι της φιλοδοξίας».

News! Van Gogh Museum acquires letter from Van Gogh and Gauguin.

At an auction at Drouot in Paris yesterday afternoon, the Vincent van Gogh Foundation acquired a singular letter written by Vincent van Gogh. Read the press release: https://t.co/WaLdA07jV8 pic.twitter.com/hf2o2VQraZ

— Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) June 17, 2020