Στο νοσοκομείο τρεις αστυνομικοί επειδή μάλλον τους έριξαν λευκαντικό στο μιλκσέικ τους (pics)

Στο νοσοκομείο κατέληξαν τρεις αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη λόγω των μιλκσέικ που πήραν από το Shake Shack στο Μανχάταν.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή με το τί συνέβη...

Την Δευτέρα το βράδυ λοιπόν τρεις αστυνομικοί από το τμήμα του Μπρονξ, σταμάτησαν στο κατάστημα της γνωστής αλυσίδας στο Broadway για να πάρουν κάτι να πιούν.

Αφού παρέλαβαν την παραγγελία τους λοιπόν, παρατήρησαν πως από τα ποτήρια έβγαινε μία ασυνήθιστη μυρωδιά που παρέπεμπε σε λευκαντικό για τα ρούχα.

Έτσι αποφάσισαν να κατευθυνθούν μόνοι τους στο Bellevue Hospital, το οποίο είχε ειδοποιηθεί για την άφιξή τους, καθώς ανησυχούσαν μην τυχόν είχαν δηλητηριαστεί.

Την ίδια ώρα, το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την υπόθεση και ένα περιπολικό έφτασε έξω από το Shake Shack και άρχισε να ψάχνει τα σκουπίδια, προκειμένου να βρει τα ποτήρια και να εξετάσει τα υπολείμματα που είχαν.

Η γνωστή αλυσίδα με ένα μήνυμά της στο Twitter ξεκαθάρισε οτι συνεργάζεται με τις αρχές για την διελεύκανση της υπόθεσης.

We are horrified by the reports of police officers injured at our 200 Broadway Shack in Manhattan. We are working with the police in their investigation right now.

— SHAKE SHACK (@shakeshack) June 16, 2020