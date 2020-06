To Netflix απέσυρε δυο σειρές λόγω της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ και του "Black lives matter"

To Netflix κατήργησε τις σειρές «The Mighty Boosh» και «The League of Gentlemen» από την πλατφόρμα της, επικαλούμενη τη χρήση του blackface.

Οι κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει την κίνηση ως «αυθαίρετη χειρονομία» που δεν κάνει τίποτα για την αντιμετώπιση του πραγματικού ρατσισμού.

Το "The Mighty Boosh" διαθέτει αρκετούς χαρακτήρες που υποτίθεται ότι είναι μαύροι στην εκπομπή, αλλά παίζονται από λευκούς ηθοποιούς.

Αυτό το γεγονός θεωρείται εδώ και πολύ καιρό ως αφορμή για «διαμάχη».

Ενώ η απόφαση είναι βέβαιο ότι εγκρίνεται από ακτιβιστές των social media, ωστόσο δεν συμφωνούν όλοι πως αξίζει όλο αυτό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ηθοποιών που την επέκριναν ως προφανή συμβολισμό.

Another racist show called the Mighty Boosh that needs to be banned.#BlackLivesMattter pic.twitter.com/HrodxIv9n9

— WBA regular is not a world title (@pmstraws) June 9, 2020