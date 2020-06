Drone κατέγραψε 64.000 θαλάσσιες χελώνες στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο (vid)

Εντυπωσιακά πλάνα κατέγραψαν drones που χρησιμοποίησαν οι επιστήμονες του Raine Island Recovery, για να καταμετρήσουν τον πληθυσμό των πράσινων θαλάσσιων χελωνών σε νησί στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο.

Βάφοντας με λευκό -μη τοξικό- χρώμα μέρος από το κέλυφος των ενήλικων χελωνών, κατάφεραν να προσδιορίσουν σε 64.000 τον αριθμό των πανέμορφων αυτών ζώων που ζουν στο συγκεκριμένο νησί.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο αριθμός τους είναι ίσως 1,73 φορές μεγαλύτερος από προηγούμενες εκτιμήσεις.

This is the endangered green turtles' biggest gathering since the start of the Raine Island Recovery Project in the Great Barrier Reef. pic.twitter.com/8oFJMvaInm

