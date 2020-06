Μπρίστολ: Διαδηλωτές γκρέμισαν και πέταξαν στο ποτάμι άγαλμα δουλεμπόρου του 17ου αιώνα! (vids)

Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιες εικόνες, και στο μακρινό και στο πιο πρόσφατο παρελθόν, όταν πέφτουν καθεστώτα σε χώρες.

Να, όμως, που το 2020 τις είδαμε και για έναν τελείως, μα τελείως διαφορετικό λόγο...

Στο Μπρίστολ της Αγγλίας και ενώ το κύμα διαδηλώσεων με κεντρικό σύνθημα το ''Black Lives Matters'' έχει πάρει διαστάσεις και στη Βρετανία, εξαγριωμένοι διαδηλωτές, κάτοικοι, πιθανότατα, της πόλης, γκρέμισαν και πέταξαν στο ποτάμι το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον, ενός εμπόρου σκλάβων του 17ου αιώνα, ο οποίος είχε γεννηθεί εκεί!

Τώρα, θα αναρωτηθείτε, γιατί του έστησαν άγαλμα, ενώ ήταν έμπορος σκλάβων, είναι ένα εύλογο ερώτημα...

Ο Κόλστον, που γεννήθηκε στο Μπρίστολ στις 2 Νοεμβρίου του 1636 και πέθανε στις 11 Οκτωβρίου του 1721, περιγράφεται ως «έμπορος, φιλάνθρωπος και έμπορος σκλάβων». Καταλαβαίνει κανείς πως οι προσδιορισμοί είναι λίγο «άκυροι». Δεν γίνεται, δηλαδή, να είσαι φιλάνθρωπος, αλλά να πουλάς και ανθρώπους στα σκλαβοπάζαρα.

Στο Μπρίστολ, πάντως, υπήρξε βουλευτής και ιδρυτής σχολείων, νοσοκομείων και εκκλησιών -από τα κέρδη, προφανώς, που του εξασφάλιζε το εμπόριο σκλάβων- ενώ το όνομά του έχει δοθεί σε δρόμους και σχολεία της πόλης.

Edward Colston statue pulled down by BLM protesters in Bristol. Colston was a 17th century slave trader who has numerous landmarks named after him in Bristol. #BlackLivesMattters #blmbristol #ukprotests pic.twitter.com/JEwk3qKJx2

A #BLM protest in Bristol, U.K., has pulled down a statue of Edward Colston, a 17th-century slave trader, dragged it through the streets and thrown it in the river. pic.twitter.com/MxDGH05wuB

— Alexander Quon (@AlexanderQuon) June 7, 2020