«Έξαλλος και ο Θεός με τον Τραμπ»: Κεραυνός έπεσε στο Μνημείο του Ουάσινγκτον και στο Twitter γίνεται χαμός (pic & vid)

Καθώς βρίσκεται σε ύψος 170 μέτρων, το επιβλητικό Μνημείο του Ουάσινγκτον δεν είναι η πρώτη φορά που «τραβάει» κεραυνό.

Είναι σπάνιο, ωστόσο, ένα τόσο καλό βίντεο ντοκουμέντο -που τράβηξε κάποιος κάτοικος από το σπίτι του.

«Θύμωσε μέχρι και ο Θεός»

Επίσης, όμως, τούτη τη φορά, και με όσα γίνονται στις ΗΠΑ τις τελευταίες μέρες, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, δεν ήθελε και πολύ για να γίνει χαμός στο αμερικανικό Twitter, με εκατοντάδες χρήστες να κάνουν λόγο, μεταξύ σοβαρού και αστείου βέβαια, για μήνυμα-προειδοποίηση από τον Θεό στον Ντόναλντ Τραμπ!

«Ο Θεός μίλησε, είναι με τους διαδηλωτές», γράφει ένας, «θύμωσε μέχρι και ο Θεός», γράφει ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος λέει «βάζω στοίχημα ότι ο Τραμπ κρύφτηκε πάλι στο καταφύγιο».

My aim's not what it used to be. https://t.co/pziTcEsQbR — God (@TheTweetOfGod) June 5, 2020

God has now joined the protests in DC and she’s not playing.#washingtonmonument

pic.twitter.com/PgJxmLHENb — Vic Vela (@VicVela1) June 5, 2020

If this isn't some real karmic symbolism, I don't know what is... https://t.co/MnpszLX9nb — Meghan McCain (@MeghanMcCain) June 5, 2020

This is a sign from a higher being. Stop hating or you'll get struck by lightning. #EverybodyLoveEverybody https://t.co/Irz9srvShL — Jonathan Deutsch (@JonathanD_TV) June 5, 2020

That's George Washington saying pic.twitter.com/SUaKoqwc6P — Jimmy from the BleedingBX (@BloodwingBX) June 5, 2020

Wonderful ! Someone IS watching! — Dee (@derson1) June 5, 2020

I’m signing out.. This Image says it all…. PEACE! https://t.co/vPaZQd0Jh8 — ICE T (@FINALLEVEL) June 5, 2020

The gods are pissed brother! — Raechelle#OneLove (@ReddHeadd_13) June 5, 2020

The Washington Monument just now, y’all... pic.twitter.com/69axiSpeto — Rex Chapman (@RexChapman) June 5, 2020

You knew there would be a response to Trump holding that Bible in front of the church the other day. — Tony Daggett (@TonyDaggett_IAF) June 5, 2020

Thank you god for participating in our protest. — SarahCA (@SarahBCalif) June 5, 2020

Η ιστορία του Μνημείου του Ουάσινγκτον

Για την ιστορία, το Μνημείο του Ουάσινγκτον είναι ένας οβελίσκος στην αμερικανική πρωτεύουσα, την Ουάσινγκτον, που κατασκευάστηκε στη μνήμη του πρώτου Αμερικανού προέδρου, του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Το μνημείο, κατασκευασμένο από γρανίτη, μάρμαρο και γεύσιο, είναι τόσο η ψηλότερη πέτρινη κατασκευή στον κόσμο όσο και ο ψηλότερος οβελισκός, με ύψος 169,294 μέτρα.

Αν και υπάρχουν ψηλότερες μνημειακές στήλες, δεν είναι ούτε εξολοκλήρου πέτρινες, ούτε αληθινοί οβελίσκοι.

Η κατασκευή του μνημείου ξεκίνησε το 1848, αλλά σταμάτησε από το 1854 μέχρι το 1877, και τελικά ολοκληρώθηκε το 1884. Η διακοπή της κατασκευής συνέβη εξαιτίας τις έλλειψης κεφαλαίων και του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.