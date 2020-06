Η αλήθεια για το βίντεο με τη «σύλληψη Αφροαμερικανού πράκτορα του FBI» (vid)

Ένα βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων στις ΗΠΑ λόγω της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ.

Συγκεκριμένα δείχνει έναν μαύρο άντρα ο οποίος συλλαμβάνεται και φέρεται να είναι πράκτορας του FBI.

Ωστόσο όπως αναφέρει το Reuters κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Το εν λόγω βίντεο είναι του 2019 και ο μαύρος άνδρας δεν είναι πράκτορας του FBI.

Δείχνει έναν μαύρο άνδρα που φοράει μια κόκκινη μπλούζα να συλλαμβάνεται από δύο λευκούς αστυνομικούς. Αναρωτιέται για τον λόγο και λέει: «Υποθέτετε ότι είμαι κάποιος που δεν είμαι» κατηγορώντας τους αστυνομικούς για ρατσιστικά κίνητρα.

This is one of my friends Atter. He is not an FBI agent but a Paramedic EMT. Atter is one of the most down to earth person know and is an extremely generous and kind friend. He is also a very patient person. This is the city of Rochester, Mn and the cops do this a lot. https://t.co/zKHkfb4A9q

— ☽( عَبْدُ اَلْلَّهِ ) Abdullahi (@ajprotege) June 1, 2020