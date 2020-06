Δολοφονία Φλόιντ: Ακόμα δύο διαδηλωτές νεκροί από πυροβολισμούς (pic)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε μετά από τις ολονύχτιες συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις καταστολής και τους διαδηλωτές στο Ντάβενπορτ της Αϊόβα.

Σύμφωνα με το CNN, σε πρωινή ενημέρωση της αστυνομίας του Ντάβενπορτ, οι διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της νύχτας έστησαν ενέδρα στους αστυνομικούς.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντάβενπορτ, Πολ Σικόρσκι ανέφερε ότι τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν περιπολία στην πόλη, έπεσαν σε ενέδρα και τα οχήματα τους δέχθηκαν πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας εξ αυτών.

Ο Σικόρσκι δήλωσε ότι δεν γνωρίζει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του αστυνομικού, αλλά είπε ότι το «ηθικό ήταν καλά».

Ακόμα ανέφερε ότι συνελήφθησαν αρκετά άτομα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο θεωρείται ότι ενεπλάκη στο συγκεκριμένο συμβάν και τράπηκε σε φυγή μετά τους πυροβολισμούς.

Παράλληλα προσέθεσε ότι η αστυνομία μετέβη σε δεκάδες περιστατικά σε όλη την πόλη, στα οποία οι διαδηλωτές άνοιξαν πυρ. Όπως είπε συνολικά τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο σκοτώθηκαν.

Ο δήμαρχος του Ντάβενπορτ, Μάικ Μάτεσον δήλωσε ότι θα επιβάλλει απαγόρευση της κυκλοφορίας από το βράδυ της Δευτέρας και ότι θα ζητήσει από τον κυβερνήτη της Αϊόβα, Κιμ Ρέινολντς να ενεργοποιήσει την εθνοφρουρά.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Independent, ένας άνδρας έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά στο Λούισβιλ κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη.

BREAKING: Man shot and killed by law enforcement at 12:15am this morning. @LMPD says shots fired at them first. Will be on the air with live coverage in 30 mins. @Marvis_WLKY will be reporting on the scene this morning. @WLKY pic.twitter.com/vclpiYIzGI

— Stephon Dingle WLKY (@Stephon_Dingle) June 1, 2020