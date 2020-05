Έτσι θα βλέπαμε το φεγγάρι αν βρισκόταν στη θέση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (vid)

Με όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, ξέρουμε πως δεν χρειάζεστε να σκέφτεστε ακόμη έναν εφιάλτη.

Αλλά αν, ωστόσο, για κάποιον λόγο θέλετε να αισθανθείτε λίγο περισσότερο άβολα, βλέποντας αυτό το βίντεο στο Twitter θα το πετύχετε.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός βρίσκεται 420 χιλιόμετρα μακριά, ένας φάρος επιστημονικής ανακάλυψης, με επικεφαλής απίστευτους ανθρώπους. Ένα άλλο απίστευτο άτομο, όμως, εδώ στη Γη, αποφάσισε να ρωτήσει: Τι θα γινόταν αν το φεγγάρι ήταν τόσο κοντά μας; Αν, δηλαδή, βρισκόταν εκεί όπου βρίσκεται ο ISS.

Μπορεί να μην ακούγεται και τόσο άσχημο -άλλωστε, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το φεγγάρι κάθε βράδυ, και ολόκληρες θρησκείες και πολιτισμοί το σέβονται όσο τίποτα άλλο, οπότε το να «ερχόταν» τόσο κοντά θα ήταν συγκλονιστικά όμορφο, έτσι;

Ναι, αλλά όχι!

Όπως αναφέρει το indy100.com, το φεγγάρι βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη στα 380.000 χιλιόμετρα απόσταση. Αν κάποια στιγμή συνέβαινε κάτι και πλησίαζε στα 420 χιλιόμετρα, το θέαμα θα ήταν πράγματι πανέμορφο, έστω και τρομακτικό. Οι επιπτώσεις, ωστόσο, θα ήταν τραγικές για εμάς και για τον πλανήτη.

Καταρχήν το φεγγάρι θα έκανε μια πλήρη περιστροφή γύρω από τη Γη σε 1,5 ώρα. Επομένως, αυτό σημαίνει πως θα είχαμε παγκόσμιες πλημμύρες κάθε 90 λεπτά! Καθώς η Γη, δε, είναι 80 φορές μεγαλύτερη από το φεγγάρι, θα ήταν αρκετά κοντά, ώστε να επηρεαστεί από τις πλημμύρες, οι οποίες θα μπορούσαν να διαλύσουν τη Σελήνη σε κομμάτια -τα οποία θα έπεφταν στα κεφάλια μας!

Εντάξει, υποθετικά είναι όλα αυτά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το 2020 έχει αποδείξει ότι όλα μπορούν να συμβούν.

If the moon were as close to the Earth as the International Space Station… pic.twitter.com/t6lbp0tkL4

— Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) May 18, 2020