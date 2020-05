Οργή στο Ιράν: Πατέρας αποκεφάλισε τη 14χρονη κόρη του για την «τιμή» της οικογένειας! (pics)

Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες μία ακόμη ειδεχθής «δολοφονία τιμής», όπως τη λένε, στο Ιράν.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει συλληφθεί ένας πατέρας, ο οποίος σκότωσε τη 14χρονη κόρη του!

Η έφηβη, ονόματι Romina Ashrafi, έφυγε από το σπίτι της μαζί με τον 35χρονο σύντροφό της, όταν ο πατέρας της αντέδρασε στον γάμο τους. Αργότερα, ωστόσο, η αστυνομία εντόπισε το ζευγάρι και επέστρεψε τη 14χρονη στο σπίτι της. Οι αστυνομικοί δεν πήραν στα σοβαρά τους φόβους που εξέφραζε η Romina ακόμη και για τη ζωή της...

Χθες (26/5) το βράδυ, λοιπόν, η κοπέλα δέχθηκε επίθεση από τον ίδιο της τον πατέρα μέσα στο υπνοδωμάτιό της, o οποίος τη σκότωσε, με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Gilkhabar.ir να μεταδίδει, μάλιστα, πως η Romina αποκεφαλίστηκε με ένα δρεπάνι!

Ο πατέρας, δε, στη συνέχεια βγήκε από το σπίτι με το δρεπάνι στο χέρι και ομολόγησε...

Σήμερα η είδηση είναι πρώτο θέμα στο Ιράν και όχι μόνο, με τη χώρα -όχι, δυστυχώς, ολόκληρη- να «βράζει» για το ειδεχθές έγκλημα, αλλά και την ελλιπή νομοθεσία για την προστασία γυναικών και κοριτσιών.

Την ίδια στιγμή, το hashtag #Romina_Ashrafi μετρά περισσότερες από 50.000 αναφορές στο Twitter...

Αυτό, ωστόσο, που εξοργίζει ακόμη περισσότερο είναι αφενός ότι δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε, δυστυχώς, η τελευταία «δολοφονία τιμής» στη χώρα, όπου τέτοια περιστατικά είναι μάλλον συνηθισμένα και... περίπου φυσιολογικά, και αφετέρου η πιθανή ποινή του πατέρα.

Ο ισλαμικός ποινικός κώδικας του Ιράν προβλέπει εξωφρενικά «μικρές» ποινές για πατεράδες και άλλα μέλη της οικογένειας, που έχουν διαπράξει ενδοοικογενειακή βία ή «δολοφονία τιμής»! Αν ένας άντρας, λοιπόν, κριθεί ένοχος για τη δολοφονία της κόρης του σύμφωνα με τα παραπάνω, η τιμωρία του κυμαίνεται μεταξύ τριών και 10 ετών στη φυλακή -αντί για τη θανατική ποινή που επιβάλλεται στις «απλές» υποθέσεις δολοφονίας...

Και προσέξτε και κάτι ακόμα, το οποίο υπογραμμίζει το BBC: Η φωτογραφία της Romina Ashrafi είναι η κεντρική που βλέπετε στο κείμενο. Κυβερνητικό Μέσο, ωστόσο, έχει «πειράξει» τη φωτογραφία, για να μη φαίνονται καθόλου τα μαλλιά της 14χρονης...

A state-run Iranian newspaper has reported on the suspected 'honour killing' of 14 year-old Romina Ashrafi by her father, but seems to have used a manipulated version of her only known photo. pic.twitter.com/shXYDRAjZx

— BBC Monitoring (@BBCMonitoring) May 27, 2020