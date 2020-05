Επιστήμονες δημιούργησαν «χίμαιρα» ανθρώπου-ποντικού! (pics)

Ένα έμβρυο που αποτελείται από κύτταρα ποντικού και ανθρώπου δημιούργησαν Αμερικανοί επιστήμονες!

Συγκεκριμένα, το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Μπάφαλο και το Αντικαρκινικό Κέντρο Ρόσγουελ Παρκ ανέπτυξαν ένα υβρίδιο ποντικού με ανθρώπινα κύτταρα σε ποσοστό 4%, το υψηλότερο που έχει επιτευχθεί ποτέ!

Αυτή «χίμαιρα» ανθρώπου-ποντικού, όπως τη χαρακτηρίζει ο Independent, αποτελεί τεράστια πρόοδο στον τομέα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών -και μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την ιατρική έρευνα, ίσως και για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

«Η χίμαιρα που δημιουργήθηκε συνδυάζει κοινά χαρακτηριστικά από βλαστοκύτταρα θηλαστικών και ίσως επιτρέψει εφαρμογές όπως η ανάπτυξη ανθρώπινων οργάνων σε ζώα», τονίζεται στο επιστημονικό άρθρο στην επιθεώρηση Science Advances.

Οι επιστήμονες εισήγαγαν ανθρώπινα βλαστοκύτταρα σε έμβρυο ποντικού και τα άφησαν να αναπτυχθούν για δύο εβδομάδες. Στη συνέχεια, λοιπόν, ανίχνευσαν ανθρώπινα κύτταρα στο συκώτι, τον εγκέφαλο, τα μάτια, την καρδιά, το αίμα και τον νωτιαίο μυελό του τρωκτικού. Εμπόδισαν, ωστόσο, την περαιτέρω ανάπτυξη του εμβρύου -γιατί ποιος ξέρει τι «τέρας» θα γεννιόταν...

Scientists have created a mouse embryo that's part human — 4% to be exact.

This human-mouse chimera has by far the highest number of human cells ever recorded in an animal, according to researchers. https://t.co/URrjoNzVG3

— CNN (@CNN) May 25, 2020