«Δεν ήταν απλώς ονόματα σε μία λίστα»: Το συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο των New York Times (pic)

Το σημερινό πρωτοσέλιδο των New York Times προκαλεί σίγουρα ανατριχίλα.

Την στιγμή που οι θάνατοι λόγω του κορονοϊού πλησιάζουν τις 100.000 στις ΗΠΑ, η κυριακάτικη έκδοση των New York Times αντί για τα άρθρα, φωτογραφίες ή τα γραφικά που εμφανίζονται συνήθως στην πρώτη σελίδα αποφάσισε να βάλει το εξής: μια μακρά, επίσημη λίστα με τα άτομα των οποίων οι ζωές χάθηκαν από την πανδημία της covid-19.

Οι αρχισυντάκτες της αμερικανικής εφημερίδας γέμισαν την πρώτη σελίδα με τα ονόματα 1.000 ανθρώπων που έπεσαν θύματα του κορoνοϊού στις ΗΠΑ.

Η εφημερίδα θέλησε να δείξει ότι οι νεκροί δεν είναι απλά νούμερα, αλλά άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους λόγω της πανδημίας.

«Κοντά στους 100.000 οι θάνατοι στις ΗΠΑ. Μία ανυπολόγιστη απώλεια», αναφέρει με έναν συγκλονιστικό υπότιτλο: «Δεν ήταν απλά ονόματα σε μία λίστα. Ήταν εμείς».

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP

— The New York Times (@nytimes) May 24, 2020