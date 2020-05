Πακιστάν: Βρέθηκε επιζήσας από τη συντριβή του Airbus

Τουλάχιστον ένας επιβάτης επέζησε μετά τη συντριβή αεροσκάφους των Διεθνών Πακιστανικών Αερογραμμών (PIA) σήμερα σε μια κατοικημένη περιοχή του Καράτσι, δήλωσε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.

Πρόκειται για έναν τραπεζίτη ονόματι Ζαφάρ Μαχμούντ, ο οποίος επέζησε ως εκ θαύματος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης Αμπντούρ Ρασίντ Κάνα.

Σύμφωνα με την πακιστανική αρχή πολιτικής αεροπορίας, στο αεροπλάνο, τύπου Airbus A320, επέβαιναν 91 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα.

Η Airbus πάντως ανακοίνωσε ότι δεν έχει επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφορικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα flightradar24.com, ήταν ένα 15ετίας A320, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Λαχώρη στο ανατολικό Πακιστάν και είχε προορισμό το Καράτσι στα νότια της χώρας λίγο αφού η χώρα ξεκίνησε εκ νέου τις πτήσεις εσωτερικού στον απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού.

PIA’s Lahore-Karachi flight PK-8303 crashed on a residential area near Karachi airport a short while ago. Fire fighters trying to control fire in an affected house #planecrash #BREAKING pic.twitter.com/LEg1roPjol

— Danyal Gilani (@DanyalGilani) May 22, 2020