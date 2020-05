Ένας πλανήτης γεννιέται: Οι επιστήμονες βρήκαν τις πρώτες ενδείξεις για το πώς δημιουργείται ένας νέος κόσμος (pic & vid)

Μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο PSL της Γαλλίας ανακάλυψε έναν πυκνό δίσκο σκόνης και αερίου, που περιβάλλει το αστέρι AB Aurigae, περίπου 520 έτη φωτός μακριά από τη Γη.

Χρησιμοποιώντας το μεγάλο τηλεσκόπιο του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου (VLT), που βρίσκεται στη Χιλή, οι ερευνητές παρατήρησαν μια σπειροειδή δομή με μια «συστροφή» κοντά στο κέντρο της.

Η ομάδα λέει ότι αυτή η «συστροφή» προκαλείται, πιθανότατα, από το αέριο και τη σκόνη που ενώνονται, καθώς ένας νέος κόσμος αρχίζει να σχηματίζεται -και είναι η πρώτη φορά που αυτή η εκπληκτική διαδικασία απεικονίζεται!

Ο Δρ Anthony Boccaletti, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, δήλωσε ότι έχουμε εντοπίσει χιλιάδες εξωπλανήτες, «αλλά λίγα είναι γνωστά για το πώς σχηματίζονται». «Πρέπει να παρατηρήσουμε πολύ νεαρά συστήματα για να καταγράψουμε πραγματικά τη στιγμή που σχηματίζονται οι πλανήτες», πρόσθεσε.

