Μετά από 200 χρόνια σε έναν λόφο που συνδεόταν με σκάλες, χωριό «μετακόμισε» στην πόλη (pics & vids)

Ατουλέρ. Ένα χωριό που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι βγαλμένο από τη φαντασία κάποιου συγγραφέα ή σεναριογράφου.

Θα μπορούσε, δηλαδή, το σενάριο να είναι πως ο πλανήτης έχει καταστραφεί, εκτός από αυτό το χωριό, που βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη κορυφή 800 μέτρων στη νοτιοδυτική Κίνα, και συνδέεται με τον υπόλοιπο κόσμο μόνο με σκάλες. Και όμως, αν αφαιρέσουμε την καταστροφή του πλανήτη, αυτή ήταν η αλήθεια για περισσότερα από 200 χρόνια!

Οι χωρικοί του Ατουλέρ ζούσαν για δύο αιώνες πάνω σε αυτόν τον λόφο, με την ιστορία του χωριού να γίνεται γνωστή μόλις το 2016, όταν ήρθαν στο «φως» της δημοσιότητας φωτογραφίες μαθητών που κατέβαιναν τον βράχο από τις αιωρούμενες σκάλες -τις «σκάλες του ουρανού», όπως τις αποκαλούν οι ντόπιοι.

Αυτά τα παιδιά, όπως και όλοι όσοι ήθελαν να πάνε στον «έξω κόσμο», έπρεπε να κατεβαίνουν αυτές τις επικίνδυνες σκάλες επί δύο ώρες και άλλες τόσες για να επιστρέψουν στα σπίτια τους, κουβαλώντας, φυσικά και τα πράγματά τους μαζί. Παρ' όλα αυτά, το να αφήσουν τον τόπο τους, οι κάτοικοι του Ατουλέρ δεν ήθελαν ούτε να το συζητάνε. Μέχρι τώρα.

Παρότι τα τελευταία χρόνια οι χειροποίητες σκάλες αντικαταστάθηκαν με μια ατσάλινη, πιο ασφαλή, καθώς είχε και κιγκλιδώματα, μειώνοντας, μάλιστα, δραστικά τον χρόνο του ριψοκίνδυνου καθημερινού ταξιδιού τους, κρίθηκε απαραίτητο από τις Αρχές να πείσουν, αρχικά, τους ντόπιους ότι πρέπει να φύγουν και στη συνέχεια να τους εγκαταστήσουν αλλού.

Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, 84 νοικοκυριά του Ατουλέρ μετεγκαταστάθηκαν σε πολυκατοικίες πιο κοντά στο κέντρο της πόλης του νομού Τσάοζουε, 75 χιλιόμετρα μακριά. Τα νέα διαμερίσματα τους, σύμφωνα με το CNN, κυμαίνονται από 25 έως 100 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτουν σύγχρονες κουζίνες, τουαλέτες, τρεχούμενο νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο.

Ωστόσο, δεν έφυγαν όλοι οι κάτοικοι, καθώς περίπου 30 νοικοκυριά σχεδιάζουν να μείνουν στο χωριό. Προς το παρόν.

Το Ατουλέρ, πάντως, έχει γίνει τουριστικό αξιοθέατο τα τελευταία χρόνια. Το 2019, ενδεικτικά, 100.000 επισκέπτες απέφεραν 140.878 δολάρια στο χωριό! Και αν γίνει το τελεφερίκ που λέγεται ότι σκοπεύουν να φτιάξουν, τότε, γιατί όχι, τα 84 νοικοκυριά μπορεί και να επιστρέψουν...

