Ταύρος άφησε χωρίς ρεύμα 800 σπίτια επειδή ξύστηκε σε κολόνα ηλεκτρισμού (pics)

Αν ήταν μοσχάρι θα ταίριαζε περισσότερο με την περίσταση.

Γιατί... σαν μοσχάρι φέρθηκε ένας ταύρος με φαγούρα, που πήγε και ξύστηκε -με τον πισινό του κατά πληροφορίες- πάνω σε μια κολόνα ηλεκτρισμού και άφησε 800 σπίτια χωρίς ρεύμα!

Αλλά τι να σου κάνει και αυτός; Αφού ξυνόταν.

Το συμβάν έλαβε χώρα στη Σκωτία, στη φάρμα East Shawtonhill, στο Chapelton, την Πέμπτη, μεταξύ 10 και 11 το πρωί.

Ο ιδιοκτήτης της φάρμας είχε βγει με τη γυναίκα του για να ταΐσουν ​τα ζώα, όταν είδε τον μετασχηματιστή της κολόνας γκρεμισμένο και καλώδια να κρέμονται. Τότε διαπίστωσε ότι τόσο στο σπίτι τους όσο και στα υπόλοιπα σπίτια της περιοχής δεν είχαν ρεύμα, και ο λόγος ήταν ο ταύρος του.

Ένας ταύρος, βέβαια, που γλίτωσε από του Χάρου τα δόντια, γιατί παρότι τεράστιος (το συγκεκριμένο είδος, ονόματι Limousin, φτάνει μέχρι και τα 1300 κιλά), ο μετασχηματιστής των 11.000 βολτ θα μπορούσε κάλλιστα να τον κάνει... παϊδάκια.

Bull's bid to scratch 'itchy bum' cuts off power to 800 homeshttps://t.co/sUADx1EUrS

— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) May 8, 2020