Το Τέρας του Ντάρτμουρ προκαλεί τρόμο ξανά: Βρέθηκαν τεράστιες πατημασιές (pics & vid)

Όσοι έχετε δει τον εκπληκτικό ''Sherlock'' του BBC ή, ακόμα καλύτερα, έχετε διαβάσει τα βιβλία, θα θυμάστε, ίσως, «Το λαγωνικό των Μπάσκερβιλ».

Για να επικεντρωθούμε μόνο στη σειρά, που την έχουμε πιο πρόσφατη στο μυαλό μας, στο δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, ο Σέρλοκ και ο δρ Γουάτσον βρίσκονται στα δάση του Ντάρτμουρ, στο Ντέβον της Αγγλίας, όταν ένας νεαρός ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του πέθανε από τα δόντια ενός γιγαντιαίου σκύλου πριν από πολλά χρόνια και επιμένει ότι το τέρας έχει επιστρέψει και αναζητά νέα θύματα.

Αλλά υπάρχει πραγματικά Τέρας του Ντάρτμουρ;

Μάλλον όχι. Όπως, πιθανότατα, δεν υπάρχει και κανένα από τα δεκάδες τέρατα και στοιχειά που αγαπούν οι Άγγλοι να λένε/πιστεύουν πως... υπάρχουν στα αλήθεια.

Το Ντάρτμουρ, ωστόσο, είναι ένα μέρος που αιώνες τώρα λέγεται ότι κατοικείται, μεταξύ άλλων, από ξωτικά, ακέφαλους καβαλάρηδες και άλλα τέρατα.

Ένα πλάσμα, ωστόσο, είναι το πιο μυστηριώδες από όλα: Αυτό το γιγαντιαίο, μαύρο σκυλί, που ισχυρίζονται κάποιοι πως έχει φωτογραφηθεί κιόλας και πως «πιάστηκε» σε βίντεο. Άλλοι λένε, δε, πως πρόκειται για λιοντάρι, άλογο ή πρόβατο, αλλά τίποτα -φυσικά- δεν έχει αποδειχθεί.

Μέχρι σήμερα;

Ένας τύπος, που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του στο Holbeam Woods, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το διάσημο εθνικό πάρκο του Ντέβον, ανακάλυψε τεράστια αποτυπώματα σε λάσπη, και, αλίμονο, το μυστήριο για το Τέρας του Ντάρτμουρ «φούντωσε» ξανά, με τη Mirror να δημοσιεύει το σχετικό υλικό.

Beast of Dartmoor fears after dog walker finds huge clawed paw prints in mud. https://t.co/ecepgR4WCD pic.twitter.com/dkQpO65wvr

— Daily Mirror (@DailyMirror) May 9, 2020