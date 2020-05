Ενυδρείο απευθύνει έκκληση: «Κάντε βιντεοκλήση με τα χέλια, κινδυνεύουν» (pics & vid)

Για να είμαστε ειλικρινείς, βέβαια, τα χέλια έχουν μυαλό ψαριών, οπότε δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος.

Παρ' όλα αυτά, τα «χέλια κήπου», όπως λέγεται το συγκεκριμένο είδος στο ενυδρείο Sumida του Τόκιο, έχουν συνηθίσει τα επίμονα βλέμματα των ανθρώπων, άρα και την παρουσία τους, κάθε φορά που βγάζουν τα κεφάλια τους μέσα από την άμμο.

This totally looks like a great quarantine activity! This Japanese aquarium wants you to FaceTime its shy eels https://t.co/TngPSGljD7

Όπως και πολλά άλλα ζώα -και όπως και εμείς- τα χέλια είδαν τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά το τελευταίο διάστημα, ως αποτέλεσμα, φυσικά, της πανδημίας του κορονοϊού. Και η ζωή τους, σύμφωνα με τους ειδικούς, έγινε μίζερη.

Και τώρα το πρόβλημα είναι το εξής: Τα χέλια μπορεί να αρχίσουν να βλέπουν ως απειλή τον άνθρωπο να ξεχάσουν εντελώς ότι υπάρχει! Αυτό σημαίνει ότι οι ζωές τους θα αλλάξουν ακόμη πιο πολύ προς το χειρότερο. Σκεφτείτε να είστε κλεισμένοι πίσω από ένα τζάμι και κρυμμένοι κάτω από την άμμο γιατί φοβάστε. Είναι τραγικό.

Για αυτό και το ενυδρείο απευθύνει έκκληση στον κόσμο να κάνει βιντεοκλήση με τα χέλια!

«Γράφει» συγκεκριμένα στο Twitter: «Δεν βλέπουν ανθρώπους (σ.σ. από τον Μάρτιο, όταν και έκλεισε το ενυδρείο), ούτε καν τους φύλακες και έχουν αρχίσει να ξεχνούν την ύπαρξή μας. Τα ''χέλια κήπου'' στην πραγματικότητα κρύβονται στην άμμο κάθε φορά που τα πλησιάζουν οι φύλακες. Δεν βλέπουν κανέναν».

Άρα αυτό σημαίνει και κάτι άλλο. Αν τα χέλια δεν εμφανίζονται, τότε οι άνθρωποι του ενυδρείου δεν μπορούν να τσεκάρουν την κατάσταση της υγείας τους.

«Κάντε βιντεοκλήση, ελάτε κοντά να σας δουν, αλλά μη φωνάζετε, γιατί θα τρομάξουν. Η κατάσταση είναι επείγουσα», τονίζεται στο ποστάρισμα του ενυδρείου.

The Eels At This Tokyo Aquarium Are Forgetting What Humans Look Like, So They Need You To FaceTime Them -- @BBCWorld https://t.co/cvq5yhqPQj

— Digg (@digg) May 1, 2020