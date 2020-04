Γυναίκα έσκαψε και βγήκε ζωντανή από τάφο που την έθαψαν μεθυσμένοι γείτονες! (pic)

Φρικιαστικό περιστατικό στην Ουκρανία!

Η 57χρονη Nina Rudchenko έπεσε θύμα των μεθυσμένων γειτόνων της, δύο αδερφών, 27 και 30 ετών, που εισέβαλαν στο σπίτι της και τη χτύπησαν με μανία, ακόμη και με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ!

Μετά από δύο ώρες βασανιστηρίων, η γυναίκα λιποθύμησε, με τους αδερφούς να νομίζουν πως πέθανε και να αποφασίζουν να τη θάψουν στο νεκροταφείο του χωριού Maryanske.

Όταν έφτασαν εκεί, όμως, η γυναίκα ξύπνησε και την ανάγκασαν, τελικά, να σκάψει η ίδια τον τάφο της! Κατόπιν τη χτύπησαν εκ νέου και την έριξαν αναίσθητη μέσα στον λάκκο.

Ωστόσο, η 57χρονη δεν είχε πεθάνει! Και λίγη ώρα αργότερα, όταν ξύπνησε μέσα στον τάφο της, άρχισε να σκάβει μέχρι που βγήκε από το χώμα!

«Με έβαλαν μέσα στον τάφο και άρχισαν να με θάβουν. Τους άκουσα να γελάνε και να λένε ότι θα σκοτώσουν την οικογένειά μου. Όταν τελείωσαν, συζητούσαν για το αν έχω πεθάνει», δήλωσε η γυναίκα.

