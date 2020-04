Κορονοϊός: Ο Τραμπ πρότεινε ενέσεις με απολυμαντικά και σολάριουμ για την καταπολέμηση του ιού! (pics & vids)

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αυτή την... ιδέα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των συντακτών στο Λευκό Οίκο κι όπως ήταν λογικό, ακολούθησαν ποικίλες αντιδράσεις από την ιατρική κοινότητα.

Όπως αναφέρει η «Guardian», ο Τραμπ συζήτησε για την νέα έρευνα που υποστηρίζει ότι ο ήλιος και η ζέστη είναι «εχθροί» του ιού και συμπλήρωσε «βλέπω ότι τα απολυμαντικά βγάζουν τον ιό νοκ άουτ. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε ενέσεις με αντισηπτικά, να τον καθαρίσουμε εσωτερικά; Βλέπετε πως μπαίνει στους πνεύμονες και τι ζημιά κάνει; Θα είχε ενδιαφέρον να τσεκάρουμε!».

Δεν έμεινε, όμως, μόνο εκεί, αφού πρότεινε και... σολάριουμ σε ασθενείς, λόγω της έρευνας του ήλιου.

Η επικεφαλής γιατρός της στρατηγικής για τον κορονοϊό, Dr Birx, που ήταν παρούσα, συγκράτησε την ψυχραιμία της κι έμεινε σιωπηλή. Αυτό, όμως, δεν ίσχυε για άλλους, που έκαναν… πάρτι στα social media, ενώ αντέδρασαν πολλοί γιατροί.

Dr Birx trying to work out how to disinfect Donald Trump pic.twitter.com/MdHaWpiaUv — end of daves (@davemacladd) April 24, 2020

I think it was his common way of describing a vaccine or treatment. He just talks as a simple guy. #DonaldTrump https://t.co/T8BjgI9NqI — Shelley F Steynberg (@ShelleyCurrie13) April 24, 2020

Our cabinet doesn't contain #dettol #disinfectant nor shall we inject it like @realDonaldTrump suggested We've got your back pic.twitter.com/pJHL8sOdJ6 — Matt Hancock (@MrMattHancock) April 24, 2020

Breaking: Donald Trump has appointed a new Medical Advisor. Barry Scott is one of the world's foremost experts in Cillit Bangology. pic.twitter.com/VZ8tGeB6mg — Parody Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) April 24, 2020

If Donald Trump genuinely believes injecting disinfectant is the solution to defeating coronavirus, now is the time for him to lead from the front. — (((Dan Hodges))) (@DPJHodges) April 24, 2020