Κορονοϊός: Απίστευτες ουρές σε σούπερ μάρκετ στο Μέριλαντ για δωρεάν τσάντα με ψώνια (vid)

Τι και αν στις ΗΠΑ όπως και στις περισσότερες χώρες του πλανήτη υπάρχει καραντίνα προκειμένου να μειωθεί η εξάπλωση του κορονοϊού; Στο Μέριλαντ εκατοντάδες άνθρωποι μαζεύτηκαν σε σούπερ μάρκετ που έδινε δωρεάν τσάντα με ψώνια αξίας 30 δολαρίων. Όπως φαίνεται και από το βίντεο με drone η ουρά είναι πολύ έξω από το σούπερ μάρκετ, με τον κόσμο να προσπαθεί να κρατήσει τις αποστάσεις ασφαλείας, χωρίς επιτυχία κάποιες φορές.

Hundreds of people lining up for free bag of grocery or $30 voucher in Maryland. Lines are wrapped around the corner. #COVID19 pic.twitter.com/2u61hZcK8Y

— Black Media! (@NewsBlaq) April 18, 2020