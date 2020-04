Κορονοϊός: Ρωσία όπως Κίνα, έφτιαξε νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ (vid)

Όταν η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα που έδινε τη μάχη με τον κορονοϊό, αυτό που έκανε εκτός της αυστηρής καραντίνας, ήταν να φτιάξει σε χρόνο ρεκόρ ένα νοσοκομείο. Για την ακρίβεια χρειάστηκε μόλις 10 μέρες. Τα βήματά της ακολουθεί στον τομέα αυτό και η Ρωσία, καθώς επίσης σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα έφτιαξε έξω από την Μόσχα το δικό της νοσοκομείο για να μπορέσει να νικήσει την Covid-19.

New #COVID19 hospital in Moscow is ready! pic.twitter.com/WeP10d1JV9

— RT (@RT_com) April 18, 2020